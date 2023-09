iPhone 15: Para que serve o USB-C e por que ele é bom para o consumidor?

A Apple mostrou nesta terça-feira, 12, seus novos modelos de iPhone e trouxe novidades importantes para os aparelhos. A família do iPhone 15 adicionou lentes principais de 48 MP, acabamento em titânio e a inclusão da Ilha Dinâmica em todos os modelos.

Mas talvez a maior mudança nos novos celulares seja a adoção da entrada USB-C, padrão de conexão que já existia em outros eletrônicos e que aparece, pela primeira vez, no iPhone. A novidade significa não apenas a troca de porta de carregamento e transferência de dados - é também um símbolo da pressão sofrida pela Apple para adotar um conector que não é exclusivo da marca.

O que é a entrada USB-C?

Apesar de parecer diferente apenas no formato da conexão, a tecnologia USB tem relação, também, com a velocidade de operações de aparelhos eletrônicos.

USB é uma sigla para Universal Serial Bus, tecnologia de transferência de dados por meio de uma conexão física. O conceito, que parece mais complicado na teoria do que na prática, já é comum para a maioria dos consumidores: desde os anos 2000, o modelo é usado em diversos eletrônicos e, provavelmente, você tem alguma coisa na sua casa com esse tipo de cabo.

A diferença é o tipo de conector que usa essa tecnologia. A nova entrada do iPhone 15 — e de vários modelos de celulares já comercializados há algum tempo — é chamada USB tipo C. Ou seja, é um “codinome” para indicar que a tecnologia de transferência é USB, e que a porta utilizada é do tipo C.

Continua após a publicidade

iPhone 15 Apple Foto: Apple/Reprodução

A Apple, por exemplo, utilizava, até o iPhone 14, uma tecnologia de transferência chamada Thunderbolt, que usava um conector do tipo Lightning. Essa tecnologia é proprietária da Apple e, portanto, não é aplicada em nenhuma outra fabricante.

Já o USB é um modelo padrão da indústria, que surgiu a partir da união de diversas empresas em busca de uma tecnologia que pudesse atender diversos eletrônicos de diferentes fabricantes.

Porque a Apple está mudando a entrada?

A mudança para a entrada de padrão USB-C é parte de uma exigência da União Europeia para os dispositivos eletrônicos na região, o que obrigou a Apple a seguir a determinação se quisesse manter seus aparelhos no continente.

A medida é uma tentativa de tornar os dispositivos eletrônicos mais sustentáveis, diminuindo a quantidade de componentes necessários (como carregadores de diferentes tipos) e incentivando a reciclagem de produtos que já são usados pela população.

O empurrão, então, forçou a Apple a abandonar a entrada Lightning no mundo inteiro, já que mudar os celulares apenas na Europa seria pouco prático e vantajoso em termos de produção. Esse é o primeiro ano em que a empresa vai adotar a entrada, mas o modelo já está presente em outros dispositivos da marca, como o iPad de 10ª geração e o MacBook.

Continua após a publicidade

Qual a diferença entre a entrada USB-C e a Lightning?

A diferença prática entre os dois modelos de conexão é a velocidade tanto de carregamento quanto de conexão. De acordo com o site Android Police, a velocidade de transferência de dados do USB-C pode chegar a 40 Gbps. Já o Lightning só suporta 480 Mbps, bem menor que os atuais cabos de celulares de fabricantes como Samsung e Motorola.

Isso significa, por exemplo, que a transferência de fotos entre celular e notebook via cabo ficará mais rápida.

Alcântara: o desastre espacial brasileiro Ouça todos os episódios do novo podcast especial do 'Estadão'

Além disso, o suporte de carregamento aumenta com o USB. O cabo da Apple suporta apenas até 20 W de carga, enquanto o USB-C pode suportar saídas de até 240 W.

Por que é bom para o consumidor?

Com a possibilidade de transferir dados em nuvem ou via ferramentas (como QuickShare, da Samsung, ou AirDrop, da Apple), a principal vantagem para o consumidor deve ser a praticidade e o custo. Isso porque não será necessário ter um cabo específico para o iPhone 15 — agora, ele poderá ser compartilhado com outros eletrônicos.

Continua após a publicidade

Outro ponto é o reaproveitamento de conectores que os consumidores já possuem. Antes da mudança, era preciso trocar os cabos do iPhone apenas pelo equivalente do modelo Lightning, de propriedade da Apple.

As opções, caso o usuário fizesse a substituição por um produto original, passavam dos R$ 100. Por ser um modelo padrão, os cabos USB-C tendem a ser mais baratos e mais fáceis de serem encontrados, porque podem ser fabricados por marcas diferentes.