iPhone terá entrada USB-C a partir de 2024 após decisão do Parlamento Europeu

Publicidade

A Apple confirmou na terça-feira, 25, que vai se adaptar às exigências do Parlamento Europeu e padronizará a entrada de seus dispositivos para USB-C. No dia 4, autoridades do continente aprovaram a exigência de carregadores universais para aparelhos eletrônicos a partir de setembro de 2024, o que forçará a fabricante do iPhone abandonar soluções proprietárias.

A confirmação da mudança dos aparelhos veio durante o evento Tech Live, do jornal americano The Wall Street Journal, quando o vice-presidente de Marketing da Apple, Greg Joswiak, foi questionado sobre o posicionamento da empresa para seguir as determinações das autoridades europeias e disse: “Obviamente, temos de segui-las. Não temos escolha”. A Apple era um dos últimos fabricante resistindo a adoção do USB-C.

O executivo também indicou que essa alteração nos eletrônicos se deve mais à necessidade de cumprir com a decisão do Parlamento Europeu do que por uma escolha da própria Apple. A empresa utiliza uma entrada própria chamada Lighting, enquanto a solução imposta pelas autoridades é amplamente utilizada por aparelhos Android.

Apesar de confirmar a adoção do USB-C, Joswiak não informou qual será o prazo para essa atualização. Alex Agius Saliba, legislador da UE que orientou a reforma na Assembleia da UE, determinou que a adaptação seja concluída até setembro de 2024 - é a mesma época do ano na qual a companhia costumar anunciar as novas gerações de iPhone. O iPad já usa a tecnologia há alguns anos, enquanto os laptops da Apple terão até 2026 para mudar.

iPad já está circulando com a nova entrada USB-C, que será adotada em todos os aparelhos Apple. Foto: Apple

Além disso, na entrevista o vice-presidente explicou, também, que essa divergência de entradas para carregador poderia ser solucionada com o uso de adaptadores, mas a União Europeia já esclareceu que quer evitar a produção e o descarte excessivo de lixo eletrônico na Europa. Não há informações se os aparelhos da companhia comercializados no restante do mundo também passarão pela mudança.

Continua após a publicidade

De todas as grandes marcas que atuam na UE, espera-se que a Apple seja a empresa mais afetada com a alteração. Analistas, porém, acreditam que a mudança pode trazer resultados positivos se os consumidores europeus forem incentivados a comprar da Apple.

Os modelos antigos dos carregadores continuarão em circulação para que os usuários da Apple que tem aparelhos mais velhos ainda possam usá-los.