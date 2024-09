Quem ainda usa pagers em 2024, além do Hezbollah?

Mercado atual de pagers é pequeno, mas persistente

É difícil saber o número de pagers em todo o mundo. No entanto, mais de 80% dos negócios de pager da Spok estão relacionados ao setor de saúde, com cerca de 750 mil assinantes em grandes sistemas hospitalares, de acordo com Vincent Kelly, CEO da empresa.

“Quando há uma emergência, os telefones deles nem sempre funcionam”, disse Kelly, acrescentando que os sinais de pager costumam ser mais fortes do que os sinais de celular em hospitais com paredes grossas ou porões de concreto. As redes celulares “não foram projetadas para lidar com todos os assinantes que tentam ligar ao mesmo tempo ou enviar uma mensagem ao mesmo tempo”.

Os membros do Hezbollah, apoiado pelo Irã na fronteira norte de Israel, usam pagers para se comunicar há anos. Em fevereiro, o líder do grupo, Hassan Nasrallah, orientou os membros do Hezbollah a abandonar seus telefones celulares em um esforço para evitar o que se acredita ser a sofisticada vigilância de Israel sobre as redes de telefonia móvel do Líbano.

O ataque de terça-feira parece ter sido uma complexa operação israelense contra o Hezbollah. Mas o uso generalizado de pagers no Líbano fez com que as detonações causassem um número enorme de vítimas civis. Eles explodiram em um momento na paisagem da vida cotidiana - incluindo casas, carros, mercearias e cafés.

Kelly diz que os socorristas e os grandes fabricantes também usam pagers. Os fabricantes fazem com que os funcionários usem os dispositivos no chão de fábrica para evitar que tirem fotos.