Sega, dona de Sonic, vai comprar a Rovio, dona de Angry Birds

A Sega lançou uma oferta amistosa para comprar a empresa finlandesa Rovio, conhecida por sua franquia Angry Birds, por cerca de Є 700 milhões (US$ 770 milhões), informaram as duas empresas nesta segunda-feira, 17.

A oferta, que representa um premium de 19% sobre o preço das ações da Rovio no fechamento da última sexta-feira, 14, faz parte do “objetivo de longo prazo” da marca, conhecida por seu jogo Sonic, para expandir-se no mercado de jogos para dispositivos móveis, disseram a Sega e a Rovio em um comunicado conjunto.

Após o sucesso mundial do Angry Birds no início da década de 2010, o crescimento da Rovio, especializada em jogos para celulares, estagnou. O grupo, que abriu o capital em 2017, teve uma receita modesta de Є 317,7 milhões (cerca de US$ 348 milhões) no ano passado, com um lucro líquido de cerca de Є 31 milhões (US$ 34 milhões).

A direção da Rovio, que emprega cerca de 500 pessoas, recomendou aos acionistas que aceitem a oferta de Є 9,25 por ação. “Combinar as forças da Rovio e da Sega representa um futuro incrivelmente emocionante”, comentou o chefe canadense do grupo finlandês, Alexandre Pelletier-Normand, citado no comunicado.

A Sega pretende lançar a aquisição no início de maio e concluí-la no terceiro trimestre deste ano, disse o grupo. /AFP