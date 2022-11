Startup 123Projetei capta R$ 4 milhões para expandir tecnologia voltada a otimizar obras

Publicidade

A 123Projetei, startup focada em soluções tecnológicas de arquitetura e engenharia para obras, acaba de captar R$ 4 milhões. A rodada foi liderada pela Investidores.vc, plataforma referência em investimentos-anjo no Brasil, que aportou R$ 1,7 milhão. O investimento contou também com a participação dos grupos BR Angel, GV Angel e Hangar8.

Fundada em 2017, a startup brasileira soma 3 mil clientes atendidos em todos os Estados brasileiros e sete países. Através do BIM (building information modeling) e da plataforma digital, a empresa oferece uma solução completa de planejamento e projetos, otimizando tempo e custo, segundo o CEO e fundador, Matheus Chinaglia.

“Ajudamos a acabar com problemas crônicos da construção civil, como atrasos de cronograma, desperdícios de materiais, retrabalhos e arrependimentos”, diz o engenheiro civil e mestre em modelagem de dados.

Chinaglia vê uma demanda aquecida à medida que o mercado da construção civil domiciliar movimenta mais de R$ 200 bilhões anualmente no Brasil. “Acreditamos que trazer inovação e tecnologia em uma fase tão crucial para o sucesso da obra, como a etapa de projeto, vai nos permitir chegar a um faturamento anual de R$ 100 milhões e um valuation (avaliação de mercado) de R$ 1 bilhão nos próximos anos”, projeta.

O fundador do Investidores.VC, Amure Pinho, destaca que 49 membros do grupo participaram da rodada de captação. No total, a iniciativa conta com mais de 300 investidores e R$ 8 milhões levantados. “Ter uma solução acessível à disposição de quem deseja projetar qualquer construção é garantir potência e crescimento de pequenos empreendedores”, afirma.

