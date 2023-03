Startup de imóveis aMORA capta R$ 40 mi para alavancar aluguel com opção de compra

A aMORA, startup de compra e aluguel de apartamentos, anunciou nesta quinta-feira, 2, uma captação no valor de R$ 40 milhões — sendo R$ 36 milhões em dívida via Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) para a aquisição de imóveis. O processo foi liderado pela Cy Capital, gestora de recursos do Grupo Cyrela, e deve ajudar a empresa a enfrentar o período de crise no mercado.

“Dado o momento mais desafiador do mercado e que podemos ficar um período longo sem captação, tomamos a decisão de esticar nosso runaway. Fizemos essa captação, que é uma extensão do nosso primeiro cheque, para ter essa opção de voltar ao mercado quando acharmos relevante”, explica ao Estadão Aram Apovian, presidente da aMORA.

O valor de R$ 36 milhões obtidos por meio do CRI será destinado exclusivamente para a compra de imóveis. Já os R$ 4 milhões restantes serão usados como reforço de caixa para a startup.

A startup de imóveis funciona como uma via intermediária entre a compra e o aluguel de apartamentos: a partir da demanda dos clientes, a aMORA avalia e compra o imóvel, para depois “alugar” de volta para os interessados.

No valor do aluguel, uma porcentagem é descontada pela empresa para uma espécie de fundo de pagamento do imóvel. Assim, se depois de um tempo os moradores optarem por comprar o apartamento em que já moram, não será necessário pagar por 100% do imóvel.

Já no contrato com a aMORA, o cliente pode comprar o imóvel até três anos após o início do aluguel. Além disso, caso a entrada ainda não seja suficiente para fechar a aquisição do apartamento, a aMORA atua como uma facilitadora do financiamento tradicional bancário.

Projetos

Criada em 2021, a startup, que conta com 20 funcionários atualmente, atende apenas a capital de São Paulo e região metropolitana e, pelo menos no momento, a intenção de Apovian não é expandir geograficamente e, sim, potencializar o crescimento operacional.

“É de longe o maior mercado imobiliário do Brasil e a gente ainda ocupa um espaço muito pequeno. Queremos variar o perfil dos imóveis e criar opções para ampliar a duração dos contratos dos clientes que alugam conosco”, explica Apovian.

A captação acontece pouco menos de um ano depois do recebimento de um aporte de R$ 16 milhões, liderado pelo Global Founders Capital (GFC), firma alemã que já investiu em nomes como Facebook, Slack, Dafiti e Brex. A aMORA ainda fechou uma parceria com a incorporadora Even, para oferecer imóveis novos aos clientes da empresa em agosto de 2022.