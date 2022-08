Startup de imóveis aMORA fecha parceria com Even para ‘financiar’ apartamentos recém entregues

A aMORA, startup de compra e aluguel de apartamentos, anunciou nesta quinta-feira, 25, uma parceria com a incorporadora Even, para oferecer imóveis novos aos clientes da empresa. O acordo aumenta o portfólio de opções para a Amora e quer ajudar moradores a financiar um apartamento ainda na fase de entrega.

O objetivo da parceria entre aMORA e Even é atender clientes que procuram um apartamento em prédios recém lançados, ao invés da tradicional procura em imobiliárias por casas com anos de vida, por exemplo. O acordo chega pouco tempo depois do recebimento de um aporte no valor de R$ 16 milhões, em abril deste ano.

“Por querer complementar o mercado que já existe, sempre olhamos para parcerias. Somos parceiros de bancos, de imobiliárias e agora a gente viu que o nosso negócio funciona muito bem com donos de empreendimentos do mercado primário, com as incorporadoras”, explica Aram Apovian, CEO e cofundador da aMORA.

Para isso, a startup de imóveis funciona como uma intermediária entre a compra e o aluguel de apartamentos: a partir da demanda dos clientes, a aMORA avalia e compra o imóvel, para depois “alugar” de volta para os interessados.

No valor do aluguel, uma porcentagem é descontada pela empresa para uma espécie de fundo de pagamento do imovel. Assim, se depois de um tempo os moradores optarem por comprar o apartamento em que já moram, não será necessário pagar por 100% do imóvel.

“O produto é um aluguel com opção de compra. Atendemos um público que quer comprar um imóvel mas que, por algum motivo, ainda não consegue, seja porque a entrada é muito alta ou porque ainda não querem entrar no financiamento”, explica Rafael Tellechea, chefe de operações da aMORA.

No contrato com a aMORA, o cliente pode comprar o imóvel até três anos após o início do contrato. Além disso, caso a entrada paga com o aluguel ainda não seja suficiente para fechar a aquisição do apartamento, a Amora atua como uma facilitadora do financiamento tradicional bancário.

A parceria também foi uma maneira de formalizar a demanda que a aMORA percebeu de seus clientes. Entre os apartamentos prontos que apareciam nos contratos da empresa, muitos clientes indicavam o desejo de adquirir um imóvel recém-entregue, direto com a incorporadora (e não via imobiliária, por exemplo).

“Com a parceria conseguimos oferecer uma nova modalidade de aquisição para nossos clientes, que terão mais uma alternativa de fluxo financeiro e poderão escolher o que melhor se encaixar ao seu momento”, afirma Marcelo Dzik, Diretor de Incorporação da Even.

Agora, a aMORA espera que o movimento abra portas para que mais empresas de construção possam se juntar à startup para oferecer o produto para seus clientes. “A gente quer que o cliente escolha o imóvel, mas é possível acelerar esse processo trabalhando com bons parceiros. Com isso, a gente pode oferecer também uma cartela de opções para quem quer achar um apartamento mais ainda não procurou qual adquirir”, afirma Apovian.