Startup de saúde Alice vai inaugurar novo escritório em São Paulo; veja fotos

A startup de saúde Alice anunciou nesta sexta, 21, que vai inaugurar um novo escritório. A empresa, que foi lançada ao mercado em junho de 2020, vai abrir as portas da nova sede na próxima segunda-feira, 24.

O escritório fica na zona oeste de São Paulo e conta com três andares, que totalizam 4 mil metros quadrados. Apesar do tamanho do novo espaço, Sarita Vollnhofer, responsável pela área de pessoas da healthtech, afirma que a startup é “remote first” (ou seja, prioriza o trabalho remoto), permitindo que os funcionários tenham a flexibilidade de trabalhar onde preferirem.

Essa não é a primeira sede da Alice: a companhia tinha um outro escritório, também na zona oeste de São Paulo, que foi fechado um mês antes da pandemia. Após ser reaberto, a startup percebeu que uma nova era necessária - o motivo foi o aumento de contratações.

“Em 2019 (quando a Alice foi fundada), a gente tinha menos de 100 pessoas no nosso time, mas agora, depois da pandemia, já temos 700 colaboradores”, afirmou Sarita.

Apesar da crise enfrentada por diversas startups em 2022, Sarita afirma que a Alice não está passando por dificuldades financeiras e lidou bem com o período da pandemia - em julho, porém, 63 pessoas foram demitidas da empresa, segundo apurou o Estadão. Na época, André Florence, CEO da healthtech, disse: “Ao longo do semestre, entendemos melhor as oportunidades de sermos mais eficientes e seguirmos sustentáveis no longo prazo”.

Sobre o atual momento, Sarita, diz: “Como a Alice entrou no mercado no meio da pandemia, ficamos um pouco inseguros, mas enxergamos como uma oportunidade. A maioria das pessoas foi contratada durante a pandemia e a gente foi forçado a desenhar todos os nossos planos online. Empresas mais tradicionais tiveram que se adaptar, mas a Alice não”.

Novo escritório da startup de saúde Alice traz cabines individuais para reuniões

Tamanho

O novo escritório comporta apenas 40% dos mais de 700 funcionários da empresa, mas Sarita afirma que essa capacidade não interfere na funcionalidade do ambiente porque muitos funcionários preferem o home office - a maioria não é de São Paulo.

“Fizemos pesquisas com os nossos times sobre o interesse deles em ir ao escritório antes de estabelecermos essa dinâmica presencial”, disse a executiva.

Assim, a startup de saúde diz que não tem planos de expansão de sede. “Somos uma empresa sustentável e não queremos crescer a qualquer custo, queremos crescer de forma sustentável”, completou.

*É estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani

Sala de reunião do novo escritório da startup de saúde Alice

Mesas colaborativas do novo escritório da startup de saúde Alice

Auditório do novo escritório da startup de saúde Alice