Startup Gupy inaugura novo escritório e apresenta nova marca focada em Recursos Humanos

A startup Gupy, conhecida pela plataforma de recrutamento e seleção de candidatos, inaugurou na noite de terça-feira, 14, um novo escritório na cidade de São Paulo, localizado na Avenida Paulista, região central da capital paulista. A empresa também aproveitou o lançamento para revelar a nova marca da firma, com logotipo e identidade visual redesenhados para representar o ecossistema de serviços oferecidos aos departamentos de Recursos Humanos (RH), novo foco da companhia.

O novo espaço recebeu o nome de Gupy Hub e possui 700 metros quadrados. Segundo a empresa, o escritório, que é um duplex, possui um andar aberto a terceiros, que podem usar o coworking recém-inaugurado, com estações de trabalho, cabines individuais e coletivas para reuniões, espaços de convivência e um auditório (batizado de Gupy Arena) para até 60 pessoas. Já o segundo andar deve ser exclusivo para funcionários da Gupy, que mantém a política de trabalho à distância entre os colaboradores.

“Queremos que o Gupy Hub seja um ponto de encontro onde possamos nos reunir, trabalhar juntos, encontrar pessoas que moram em outros Estados e estão de passagem por São Paulo, fazer eventos e encontrar parceiros”, diz em nota Gianpiero Sperati, chefe de RH da Gupy.

Funcionários de fora de São Paulo podem trabalhar de casa ou de escritórios disponíveis na plataforma Woba, de espaços corporativos compartilhados. “Nós incentivamos fortemente que os nossos colaboradores utilizem este benefício, principalmente para promover encontros com colegas de trabalho que moram na mesma cidade”, explica Sperati. “Isso promove a inclusão e o senso de pertencimento, que fazem parte da nossa cultura”.

Startup Gupy inaugurou escritório duplex com 700 metros quadrados na Avenida Paulista Foto: Gian Oreste/Gupy

Nova marca

A nova marca da Gupy, revelada na noite de terça, foi elaborada pela equipe da própria startup. No logotipo, foram introduzidas novas cores em degradê, saindo do tom azulado do logotipo anterior. Além disso, na tipografia, foi inserida uma seta apontando para cima no “G” — este último aspecto reforça a inspiração para o nome da firma, que é “Go Up” (vá para cima, em tradução livre).

A empresa diz que a identidade visual tem como objetivo reforçar o caráter de “ecossistema” de soluções para os clientes, explorando outros nichos além da ferramenta de recrutamento e seleção, pela qual a Gupy é mais conhecida desde 2015, ano de sua fundação.

Startup Gupy, focada em soluções para Recursos Humanos, apresenta novo logotipo junto com novas Foto: Reprodução/Gupy

“Para complementar os aspectos visuais, também evoluímos o nosso propósito, que é impulsionar o potencial humano, e a visão de ser um ecossistema fluido e eficiente, para abarcar o novo momento da empresa”, diz em nota Carolina Marques, diretora de Marca e Marketing de Produto da Gupy.

No final de fevereiro, a Gupy anunciou a aquisição da startup Pulses, dedicada a engajamento e cultura organizacional de funcionários. Trata-se da terceira compra da empresa desde janeiro de 2022, quando a firma levantou US$ 92 milhões em rodada de investimento — nesse ínterim, foram realizadas as aquisições da rival Kenoby e Nidu.

Atualmente, a Gupy possui mais de 3 mil clientes, entre eles médias e grandes empresas, como a operadora Vivo, Unimed, Embraer e as startups Petlove e Loft, entre outros.