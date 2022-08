Startup Quaddro levanta R$ 17 milhões e busca profissional autônomo como cliente

A startup Quaddro, de soluções para profissionais autônomos e pequenas empresas, anuncia nesta quarta-feira, 17, o recebimento de um cheque de R$ 17 milhões, com intuito de expandir equipe e o serviço da companhia.

O aporte foi liderado pelo fundo de investimento Valor Capital, seguido por Grão, Bridge Latam e NXTP. Como investidores-anjo, fundadores das startups iFood, Nomad, Conta Simples e Flash Benefícios entraram na rodada.

O cheque aquece o mercado de investimentos em startups em estágio inicial, do qual a Quaddro faz parte — o aporte de R$ 17 milhões é do tipo “semente”, nome dado à etapa em que a companhia começar a validar o produto criado.

Somente nos primeiros seis meses deste ano, essa etapa inicial apresentou aumento de 22% em relação a igual período de 2021, totalizando US$ 1,7 bilhão, segundo a plataforma de inovação Distrito. Já estágios mais maduros de startups, como unicórnios (empresas de tecnologia avaliadas em mais de US$ 1 bilhão), registraram queda de 68% no mesmo período, de US$ 1,2 bilhão.

“Na hora de levantar a rodada, conseguimos nos diferenciar muito facilmente de outras startups porque já tínhamos um produto no ar. E mostramos aos investidores que temos disciplina financeira”, conta ao Estadão o presidente executivo da startup, Bruno Novarini, que fundou a empresa em setembro de 2021 junto de Darlan Junior, Tiago Colin e Fran Melo.

Novarini conta que a Quaddro nasceu já com intuito de operar enxuta. Até meados de julho, quando fechou a rodada, o total de funcionários da empresa eram os cinco sócios, que atuavam nas áreas de tecnologia e produtos. Agora, são 13 pessoas, com meta de chegar a 25 funcionários até o fim deste ano — mas ainda com foco em produtos e tecnologia, sem área de vendas por enquanto. “Isso faz com que nosso produto seja mais acessível, com estrutura de custo menor”, acrescenta o executivo.

Inspiração da Quaddro está na americana Square

Inclusive no próprio nome, a Quaddro se inspira na americana Square, fundada por Jack Dorsey (também fundador do Twitter) em 2009 e hoje avaliada em US$ 50 bilhões na Bolsa americana. A gigante oferece serviços em diversas frentes para pequenos negócios, como pagamentos por aproximação, gestão bancária e marketing.

“Queremos ser o sistema operacional do profissional moderno”, diz Novarini. Atualmente, a startup provê soluções de catálogo de serviços (como consultas), cartão de visitas virtual para captar clientes, integração com agenda digital do Google) e pagamento dentro da plataforma — a empresa aceita somente Pix no momento.

O sonhos da Quaddro, porém, são ambiciosos. “Nós desenvolvemos uma ferramenta simples, mas completa. E crescemos a ferramenta e sua complexidade conforme as necessidades dos nossos clientes”, acrescenta o CEO.

Atualmente, a base de clientes consiste em profissionais autônomos que atuam nas áreas de beleza (manicure e estética), bem-estar (personal trainer) e saúde (nutrição).

No futuro, a Quaddro pretende trazer outros tipos de produtos para os clientes, como venda de e-books, palestras, gestão de caixa e despesas. Até hoje, foram comercializados R$ 1,3 milhão em serviços na plataforma, com expectativa de chegar a R$ 20 milhões em transações até o fim deste ano.

“Assim como a Square, queremos juntar serviços de software com de fintechs, o que torna a plataforma extremamente poderosa para o empreendedor”, afirma Novarini.