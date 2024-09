Pagers usados por centenas de membros da milícia radical xiita libanesa Hezbollah explodiram quase simultaneamente no Líbano e na Síria na terça-feira, 17, matando pelo menos 12 e ferindo mais de 2,8 mil pessoas. O Hezbollah culpou Israel pelo ataque, mas as Forças de Defesa de Israel se recusaram a comentar se eram responsáveis.

Um oficial dos Estados Unidos, sob condição de anonimato, disse que Israel informou os EUA sobre a operação, na qual pequenas quantidades de explosivo escondidas nos pagers foram detonadas.

Modelo Rugged Pager AR924, supostamente usado pelos integrantes do Hezbollah Foto: Apollo

O que são pagers

Pagers são dispositivos de comunicação portáteis e sem fio que podem receber mensagens de texto e/ou de voz por sinais de rádio. Esses dispositivos emitem alertas sonoros ou vibrações para informar sobre uma nova mensagem, que fica disponível no visor. Usados especialmente entre 1980 e 1990, antes dos celulares, os pagers ficaram populares entre profissionais que precisavam estar acessíveis de forma rápida, substituindo com mais eficiência os telefones fixos - caso de médicos ou profissionais que trabalham com emergências. Os dispositivos podem ainda ser usados atualmente em localidades onde há cobertura celular fraca.

Os celulares foram abandonados pelo Hezbollah há muito tempo por serem vulneráveis demais. Além disso, pagers não têm câmeras ou microfones e não dependem de chips para funcionar, sendo um dispositivo de comunicação menos arriscado em termos de segurança da informação.

Um agente do Hezbollah disse à agência de notícias AP que os pagers eram de uma nova marca que o grupo não havia usado antes. Fragmentos de pagers apontam para um modelo de pager chamado Rugged Pager AR-924. O fabricante taiwanês, Gold Apollo, negou qualquer envolvimento com as explosões.

Por que membros do Hezbollah usam pagers?

Membros seniores do Hezbollah usam pagers há anos, mas a prática se tornou mais difundida após os ataques de 7 de outubro, quando o líder do grupo alertou os membros de que a inteligência israelense havia penetrado na rede de celulares.

Em julho, a agência de notícias Reuters noticiou que o Hezbollah havia começado a usar pagers de forma massiva nos últimos meses para comunicação após o uso de celulares ter sido proibido campo de batalha, devido ao receio de que Israel pudesse usá-los para monitorar combatentes.

Como os pagers explodiram?

Vídeos postados nas redes sociais sobre o ataque sugerem que “dispositivos explosivos foram integrados aos pagers”, disse N.R. Jenzen-Jones, diretor da Armament Research Services, uma empresa de pesquisa de armamentos, em uma postagem no X. “A escala sugere um ataque complexo à cadeia de suprimentos, em vez de um cenário em que os dispositivos foram interceptados e modificados durante o transporte.”

Sean Moorhouse, um ex-oficial do Exército Britânico e especialista em descarte de munições explosivas, disse para a Associated Press que os vídeos das explosões sugeriram que uma pequena carga explosiva — tão pequena quanto uma borracha de lápis — havia sido colocada nos dispositivos. Eles teriam que ter sido manipulados antes da entrega, disse o especialista.

Elijah J. Magnier, um analista sênior de risco político baseado em Bruxelas, disse que falou com membros do Hezbollah que examinaram pagers que não explodiram. O que desencadeou as explosões, ele disse, pareceu ser uma mensagem de erro enviada a todos os dispositivos que os fez vibrar, forçando o usuário a clicar nos botões para parar a vibração. A combinação detonou uma pequena quantidade de explosivos escondidos dentro e garantiu que o usuário estivesse presente quando a explosão aconteceu, disse./Com AP