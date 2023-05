YouTube terá anúncios de 30 segundos que não podem ser pulados

O YouTube divulgou que planeja introduzir anúncios de 30 segundos, que não podem ser pulados, para conteúdos assistidos em smart TVs. A novidade foi divulgada durante o Brandcast, evento da empresa voltado a marcas e anunciantes, que ocorreu na quarta-feira, 17, no Lincoln Center, em Nova York. A alternativa será disponibilizada para as marcas por meio da ferramenta de anúncios YouTube Select.

“O YouTube Select agora está gerando mais de 70% das impressões na tela da TV, por isso estamos facilitando para que vocês usem os recursos existentes, em frente ao conteúdo mais transmitido”, diz texto publicado no blog oficial da plataforma de vídeos, assinado pela vice-presidente do YouTube Ads Marketing, Anne Marie Nelson-Bogle.

“Esse formato também se encaixa perfeitamente no que os espectadores já esperam e experimentam na tela grande. Em vez de ver dois anúncios de 15 segundos consecutivamente, eles verão um anúncio de 30 segundos”, continua o texto.

O YouTube quer introduzir anúncios de 30 segundos, que não podem ser pulados, em conteúdos assistidos em smart TVs. Foto: Dado Ruvic/Reuters

O YouTube também anunciou que vai testar uma nova “experiência de pausa” nas TVs, introduzindo anúncios quando o usuário pausar o vídeo.

O Brandcast também abordou as constantes mudanças no consumo de vídeos pelos usuários, a nova parceria do YouTube com a NFL, a liga de futebol americano dos EUA, e o uso da inteligência artificial em campanhas e anúncios.