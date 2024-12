Warc Awards 2025 encerra inscrições neste mês

O Warc Awards 2025, prêmio internacional que celebra a eficiência em marketing, está encerrando as inscrições de cases em suas 12 categorias. A premiação, parceira do Cannes Lions (do qual o ESTADÃO é representante oficial no Brasil), conta com quatro jurados brasileiros na etapa latino-americana: Douglas Silveira, co-head of media and effectiveness da GUT; Gessica Justino, gerente de marketing, cultura e experiência de marca do Nubank; Ilca Sierra, VP Latam CMO da Samsung; e Renan Damascena, cofundador e CSO da Auê.

Para Sierra, o Warc é uma ótima oportunidade “para celebrar a diversidade cultural e as diferentes abordagens criativas que emergem na América Latina”. Ela destaca a importância de campanhas que impulsionam resultados de negócio e se conectam com os objetivos estratégicos das marcas. “Eficiência, para mim, vai além dos números; reflete o impacto da campanha em construir valor no longo prazo,” diz a executiva, acrescentando sua definição sobre eficiência de marketing: criar soluções que sejam tanto criativas quanto estratégicas, entregando resultados claros e relevantes.

Inscrições para o Warc Awards 2025 se encerram em 11 de dezembro Foto: Reprodução

PUBLICIDADE “Temos a oportunidade de reconhecer e celebrar o que há de melhor em excelência técnica, mas também cases com a capacidade de gerar impacto social e inspirar mudanças profundas”, conta Damascena. “Ao avaliar as campanhas, busco identificar aquelas que vão além da mera comunicação e se conectam profundamente com as pessoas”, complementa, pontuando os ítens que mais considera: relevância cultural; propósito genuíno; impacto social; inovação e criatividade; e eficácia. “Acredito que o futuro do marketing está nas mãos de quem tem coragem de desafiar o status quo, de pensar fora da caixa e de criar campanhas que realmente façam a diferença”, afirma. Silveira acredita que participar do Warc representa também uma chance para “contribuir para o avanço do mercado, compartilhando aprendizados e perspectivas que ajudam a elevar o padrão da comunicação em toda a indústria”. O mídia da Gut destaca a importância de análises rigorosas para validar os resultados e a valorização de exemplos de excelência em diferentes culturas e contextos. “É essencial que as métricas-chave sejam claramente definidas e que todos os fatores externos que possam influenciar os resultados sejam devidamente isolados, garantindo que haja uma relação de causalidade entre os esforços de comunicação e os resultados obtidos.”

As inscrições seguem abertas até 11 de dezembro de 2024. As shortlists de Latam serão anunciadas em 8 de abril, os vencedores em 29 de abril e o Grand Prix Global em 12 de maio de 2025. Para mais informações, visite o site oficial do Warc Awards.