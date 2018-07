50 manifestantes comparecem ao 'rolezinho' no Leblon Impedidos de entrar no Shopping Leblon, na zona sul do Rio, com a decisão da administração de não abrir as portas neste domingo, 19, cerca de 50 manifestantes que compareceram ao "rolezinho" convocado por redes sociais transformaram a calçada do centro de compras em um baile funk com direito a churrasco.