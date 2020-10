A partir de hoje, TV Estadão transmite Summit Saúde

O Summit Saúde 2020 acontecerá entre os dias 26 e 30 de outubro, com transmissões ao vivo pela TV Estadão. Nele, serão discutidos temas relevantes para a Saúde no Brasil, conectando grandes nomes do setor à sociedade. Como alinhar tecnologia, inovação e criatividade, reforçando a importância do fator humano no processo? Confira a programação completa e acompanhe pelo portal, Youtube, Facebook, Twitter e Linkedin do 'Estadão'.

Das 09h às 10h, a primeira palestra será de Tsung-Che Chang, embaixador de Taiwan no Brasil, que contará a experiência do país no combate ao coronavírus. Das 10h às 11h30, haverá um painel de abertura sobre o que o brasileiro espera da Saúde, passado o período mais crítico da pandemia. Estarão presentes Gonzalo Vecina, médico sanitarista e professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, e Sérgio Cimerman, infectologista e coordenador científico da Sociedade Brasileira de Infectologia.

Das 11h30 às 12h, haverá um painel patrocinado sobre a colaboração entre hospitais públicos e privados na pandemia. Com mediação da blogueira e colunista Rita Lisauskas, participarão Anna Miethke Morais, vice-coordenadora de Gestão Assistencial Corporativa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e Daniel Neves Forte, gerente de Humanização e Cuidados Paliativos do Hospital Sírio Libanês.

Agenda de hoje:

09h às 10h: Palestra de Tsung-Che Chang, embaixador de Taiwan no Brasil;

10h às 11h30: Painel de abertura 'O que o brasileiro espera da Saúde?', com Gonzalo Vecina e Sérgio Cimerman;

11h30 às 12h: Painel patrocinado, com Anna Miethke Morais (Hospital das Clínicas) e Daniel Neves Forte (Hospital Sírio Libanês).