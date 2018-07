Acidente com ônibus de Milionário e José Rico mata um Um homem morreu depois de se chocar com o ônibus da equipe da dupla Milionário e José Rico ontem à noite na região de Ijuí, no Rio Grande do Sul. Cícero Pereira dos Santos, de 29 anos, que dirigia um Del Rey, invadiu a pista oposta e bateu no outro veículo, que levava 29 pessoas, incluindo a dupla sertaneja, na altura do quilômetro 451 da BR 285. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Ninguém que viajava no ônibus ficou ferido. A causa do acidente ainda está sendo investigada.