Acidente deixa um morto na Imigrantes

Por volta das 17h30, a Ecovias, concessionária responsável pelo trecho, ainda não tinha informações sobre as demais vítimas. Um guincho leve, uma ambulância da Ecovias, os Bombeiros e a Polícia Militar Rodoviária estão no local. Não há previsão de liberação da pista, que está totalmente bloqueada nos dois sentidos.

A opção para acessar o litoral é seguir pela Imigrantes, entrar no viaduto estaiado no km 62, e seguir viagem pela Anchieta. No sentido São Paulo, o motorista deve optar pela pista norte da Anchieta. Há congestionamento de cerca de 3 km nos dois sentidos. Na Anchieta, por volta das 17h30 permanecia a operação comboio, devido baixa visibilidade provocada pela neblina.