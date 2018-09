Acidente em festa de formatura fere 21 em Ilhéus

Cerca de 400 pessoas participavam do evento. Os estudantes preparavam-se para o tradicional baile, pouco depois da 1 hora, quando houve o acidente. As vítimas despencaram de uma altura de 4 metros sobre uma ribanceira de terra e pedras que segue para o mar.

O bebê sofreu traumatismo craniano e foi internado, em estado grave, no Hospital Manoel Novaes, em Itabuna, a 20 quilômetros do local. Outras quatro pessoas continuam internadas, com fraturas, no Hospital Regional de Ilhéus, mas não correm risco de morte. A polícia informa que uma perícia deve determinar as causas do acidente.