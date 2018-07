Acidente em rodovia na Bahia mata cinco turistas de SP Um acidente matou hoje cinco pessoas da mesma família no km 746 da BR-116, no município de Poções, na Bahia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os cinco ocupantes de um veículo de passeio com placa de São Paulo, que seguia em direção ao litoral, morreram na colisão frontal com outro veículo que seguia no sentido contrário. O motorista do veículo, João Cirilo de Souza, 40 anos, está internado em estado grave no Hospital Geral de Vitória da Conquista, cidade vizinha a Poções. Morreram no acidente Ewerton de Abreu Souza, 7 anos; Thaissa de Abreu Souza, 5 anos; Geovani de Abreu Souza, 14 anos; Gean de Abreu Souza, 16 anos; e Maria José de Abreu Freitas, 36 anos. No outro veículo - uma Veraneio - havia dez ocupantes. Nenhuma deles morreu. Os feridos, alguns com lesões graves, foram encaminhados para o mesmo hospital.