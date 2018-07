As duas faixas de rolamento da pista lateral ficaram interrompidas com a carga que caiu do caminhão. Apenas o acostamento ficou liberado para o tráfego, o que causou grande congestionamento na rodovia no pico da manhã.

Segundo a concessionária NovaDutra, às 9h30 o engarrafamento no local ainda superava os 3 quilômetros por conta do acidente.