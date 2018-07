Acidente fere 13 pessoas em rodovia no interior de SP Um acidente entre três veículos na Rodovia SP-346, em Santo Antônio do Jardim, região de Espírito Santo do Pinhal, interior de São Paulo, deixou 13 pessoas feridas, duas delas em estado grave, nesta madrugada. Segundo a polícia rodoviária estadual, uma caminhonete Silverado se chocou com uma van. Em seguida, veio um Gol, que não conseguiu frear e bateu na traseira da van. Os motoristas da Silverado e da van permanecem internados em estado grave, na Santa Casa de Mogi-Guaçu. Os outros feridos foram levados para hospitais de Espírito Santo do Pinhal, São João da Boa Vista e Mogi Guaçu, com ferimentos leves e já foram liberados.