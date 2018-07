Acidente mata 2 e fere 13 na BR-135 em MG

O acidente ocorreu no quilômetro 401, no centro-norte mineiro, a cerca de 175 quilômetros de Belo Horizonte, de onde o ônibus, que seguia para Montes Claros, saiu às 14h30. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), chovia na região, cujo trecho da rodovia é de pista simples com mão dupla de direção.

Ainda segundo a PRF, o motorista da carreta tentou uma ultrapassagem num trecho de faixa contínua, invadiu a contramão e ainda conseguiu desviar a cabine do ônibus, mas a carroceria, quase que atravessada na pista, foi atingida de frente pelo coletivo, cujo motorista e uma passageira morreram no local.

Os feridos foram encaminhados para o Hospital Universitário, Santa Casa e Hospital Aroldo Tourinho, em Montes Claros. A pista ficou bloqueada por completo até as 23h45, gerando um congestionamento de 14 quilômetros no sentido Montes Claros. A liberação total ocorreu às 3h desta madrugada.