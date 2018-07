Acidentes deixam 3 mortos e 10 feridos em SC Dois acidentes, ambos ocorridos às 22h15 de ontem, na BR-282, em Santa Catarina, deixaram um saldo de três mortos e 10 feridos. Foram duas colisões frontais envolvendo veículos de passeio, uma no km 462, em Ponte Serrada (SC), outra no km 531, em Cordilheira Alta (SC), na região oeste do Estado.