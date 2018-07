Ações europeias têm mínima de fechamento em 2 semanas por indicadores e Chipre As ações europeias recuaram para a mínima de duas semanas no fechamento desta quinta-feira, com investidores tirando mais dinheiro dos mercados devido a dados fracos da Alemanha e o persistente nervosismo sobre o Chipre, onde dois dos maiores bancos do país enfrentam o risco de colapso.