Ações europeias têm mínima em 3 meses e meio por temores econômicos

Segundo números preliminares, o índice FTSEurofirst 300, que reúne as principais ações europeias, fechou em queda de 0,95 por cento, aos 1.068 pontos.

"Os investidores estão bastante cautelosos e incertos, foi uma semana difícil", disse o analista de mercados do CMC Markets Michael Hewson.

"Existe uma aceitação crescente de que não haverá uma solução rápida nem nos EUA nem na Europa e... o que as pessoas estão começando a fazer é tirar um pouco de dinheiro da mesa para o ano, porque mais altas devem ser bastante limitadas."

Os investidores se focaram de novo no potencial impacto econômico dos cortes de gastos e altas de impostos que entrarão em vigor nos Estados Unidos no início de 2013. Os mercados europeus fecharam antes do fim do encontro do presidente norte-americano, Barack Obama, com líderes do Congresso nesta sexta-feira.

As incertezas sobre os próximos passos em relação às finanças da Grécia também pesaram sobre o sentimento, com a ações bancárias na zona do euro mais afetadas, recuando 2,72 por cento.

Em LONDRES, o índice Financial Times teve variação negativa de 1,27 por cento, para 5.605 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 1,32 por cento, para 6.950 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 1,21 por cento, a 3.341 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve baixa de 2,02 por cento, para 14.855 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 caiu 1,39 por cento, a 7.588 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 registrou recuo de 1,91 por cento, para 5.137 pontos.