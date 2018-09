Acusado de pedofilia é encontrado morto em delegacia

Quando foi preso por policiais militares, o engenheiro estava na companhia de três adolescentes. As garotas contaram aos policiais que já haviam saído com ele em troca de pagamento. No momento da abordagem, o homem pretendia levá-las para um motel, segundo os policiais. A Polícia Militar, que abordou o suspeito depois de receber informações pelo disque-denúncia, informou ter encontrado material pornográfico em computadores apreendidos no carro e na casa do engenheiro. Segundo a denúncia, ele usava a internet para aliciar menores. Também procurava garotas na saída de escolas.

As adolescentes que estavam com o suspeito foram ouvidas na presença de conselheiros tutelares e liberadas. Ao ser preso, o engenheiro, que não teve o nome divulgado, alegou inocência. Familiares querem que, tanto a prisão, quanto a morte na cadeia sejam apuradas.