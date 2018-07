Adolescente acusa professor de agressão em SP

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), ele estava na escola e foi cumprimentar o professor que, sem nenhum motivo aparente, começou a agredi-lo com socos. O aluno ficou com ferimentos na boca e foi levado até o pronto socorro municipal de Diadema, onde foi medicado e liberado. O caso foi registrado como lesão corporal. O adolescente foi encaminhado para realizar exame de corpo de delito.

A Secretaria de Estado da Educação classificou o episódio como inadmissível e determinou o afastamento imediato do professor de suas funções pedagógicas. Também foi instaurado um processo administrativo disciplinar para averiguação dos fatos. Segundo a Secretaria, se a acusação for confirmada, o docente poderá ser exonerado do cargo. O aluno será encaminhado para atendimento psicológico em uma unidade de saúde perto de sua casa.