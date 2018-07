Adolescentes morrem em fuga após roubar carro em SP

Por volta da 1 hora, sete menores, armados com uma pistola calibre 22, abordaram um homem que chegava em casa na região do Jardim Aricanduva, na zona leste. Os garotos levaram o veículo Logan e três relógios e foram surpreendidos por policias militares na Rua São Teodoro, o que deu início à perseguição.

O menor que dirigia o carro perdeu o controle do veículo, que bateu em um poste na Avenida Luís Mateus, em Guaianazes. Dois adolescentes morreram no local e cinco foram levados para o pronto-socorro do Hospital Santa Marcelina. Dois deles morreram no hospital e outros três, dois de 17 anos e outro de 16, permanecem internados em observação, escoltados pela polícia.

Segundo a Secretaria de Segurança, os menores serão encaminhados para a Vara de Infância e Juventude.