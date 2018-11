Advogados de Karadzic apelam contra extradição

Os advogados do ex-líder sérvio da Bósnia, Radovan Karadzic, disseram que enviaram a apelação nesta sexta-feira, 25, contra a decisão de transferí-lo de Belgrado, na Sérvia, para o Tribunal Criminal Internacional para a ex-Iugoslávia, em Haia, na Holanda, onde é esperado para um julgamento sob a acusação de genocídio. O documento foi enviado pelo correio de uma parte remota da Sérvia poucos minutos antes do fim do prazo de três dias para contestar a decisão. Veja também: Quem é Radovan Karadzic Karadzic: anatomia de um tirano Cronologia dos conflitos nos Bálcãs O massacre de Srebrenica Entenda os conflitos na região Segundo o advogado de Karadzic, Sveta Vujacic, o recurso seria entregue cinco minutos antes do fim do prazo, e pelo correio. Pela lei sérvia, tudo o que Karadzic, de 63 anos, precisa fazer é prova de que a apelação foi colocada no correio antes de esgotado o prazo e o tribunal sérvio agora precisa aguardar a chegada do documento, disse o correspondente da BBC em Belgrado, Christian Fraser. Analistas acreditam que esta seria uma tática para atrasar o processo, mas a extradição de Karadzic é considerada praticamente inevitável. Processo Para garantir a extradição, todas as condições impostas pelo Tribunal devem ser preenchidas - o direito de apelar e a avaliação do pedido por um comitê especial de crimes de guerra. O processo todo pode levar de três a nove dias, mas há suspeitas de que um painel de juízes trabalhará rapidamente para analisar o recurso e garantir o envio de Karadzic para Haia até, no máximo, terça-feira. O ex-líder sérvio já disse que pretende fazer sua própria defesa caso seja extraditado. Se isso realmente acontecer, Karadzic estará seguindo o exemplo do ex-presidente iugoslavo Slobodan Milosevic, que também realizou a própria defesa durante seu julgamento no Tribunal de Haia. Acredita-se que Karadzic vá tentar atrasar o máximo possível os procedimentos judiciais, possivelmente até 2010, quando termina o mandato do tribunal. Karadzic foi indiciado pelo Tribunal de Haia por crimes cometidos durante o conflito na Bósnia nos anos 90. Ele responderá à acusação de que esteve por trás da morte de cerca de oito mil homens e meninos muçulmanos em Srebenica em julho de 1995, bombardeou Sarajevo e usou 284 soldados das forças de paz da ONU como escudos humanos em maio e junho de 1995. Karadzic nega as acusações e se recusa a reconhecer a legitimidade do tribunal. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.