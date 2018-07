Aeronáutica diz que não há informação sobre destroços

De acordo com informações divulgadas no "Bom Dia Brasil", o rádio-amador André Sampaio, que tem uma central de comunicação em contato permanente com os pilotos da Força Aérea Brasileira (FAB), que estão sobrevoando a área de busca, teria ouvido que foi avistada uma poltrona, que pode ser da aeronave do Airbus, além de manchas na água, que podem ser do querosene do avião. A poltrona, segundo o "Bom Dia Brasil", foi vista a cerca de 720 quilômetros do Arquipélago de Fernando de Noronha e a 160 quilômetros das Ilhas de São Pedro e São Paulo. Mas o porta-voz da Aeronáutica disse que até o momento não tem informações nesse sentido.

O navio mercante Douce France informou não ter encontrado sinais do avião Airbus 330 da Air France, que está desaparecido, na região onde ontem a TAM havia reportado sinais de fogo. O porta-voz da Air France, Nicolas Petteau disse hoje que a companhia aérea não tinha informação sobre qualquer sinal de fogo ou destroços.