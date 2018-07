Aeroporto de Cumbica opera por instrumentos

Por causa do nevoeiro, no Aeroporto Internacional Governador André Franco Montoro, em Cumbica, Guarulhos (SP), as operações de pousos e decolagens ocorrem por instrumentos na manhã desta segunda, 29, mas segundo a Empresa de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) nenhum pouso havia sido desviado até o momento. O Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, abriu às 6 horas e opera visualmente. Dos 192 vôos programados entre 0h e 6h desta segunda-feira em todo o País, apenas 12 (6,3%) saíram com atraso segundo informações da Infraero. Oito vôos, o que corresponde a 4,2%, foram cancelados.