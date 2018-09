Aeroporto de Guarulhos-SP opera por instrumentos O Aeroporto Internacional Governador André Franco Montoro, em Cumbica, Guarulhos, na Grande São Paulo, operava com o auxílio de instrumentos para pousos e decolagens desde 6 horas de hoje. Apesar disso, de acordo com a assessoria de imprensa da Infraero, os vôos e a movimentação de passageiros não estavam sendo afetados. Desde a zero hora, quando Cumbica abriu, até 7 horas, dos 20 vôos previstos, não havia registro de atrasos superiores a uma hora. Apenas um foi cancelado. Já no Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, os vôos ocorrem de forma visual. Desde 6 horas, na abertura do aeroporto, até 7 horas, dos 25 vôos programados, um atrasou uma hora ou mais e dois acabaram sofrendo cancelamento.