Aeroportos operam com tranquilidade em todo País

Com o maior numero de voos programados para hoje, um total de 121, o Aeroporto Internacional de São Paulo André Franco Montoro, em Cumbica, Guarulhos, registrou 10 atrasos ao longo do dia até há pouco, o que equivale a 8,3% do total; e 12 cancelamentos, ou 9,9%. No momento, apenas um voo encontra-se atrasado, de acordo com a Infraero.

O aeroporto que registrou o maior número de atrasos de voos neste domingo foi o internacional de Brasília Presidente Juscelino Kubitschek. Das 81 partidas e chegadas previstas para o período na capital federal, 16, ou 19,8%, se atrasaram, sendo que dois estão atrasados no momento e 7, ou 8,6%, foram cancelados.

No Aeroporto de Congonhas, zona sul da capital paulista, dos 92 voo programados entre meia-noite e 14 horas deste domingo, 6 se atrasaram e 10 foram cancelados. No momento, não há registro de atraso de nenhum avião.

Nos aeroportos do Rio de Janeiro, a situação está bem calma. No Aeroporto Internacional Tom Jobim, Galeão, 70 voos foram agendados para este domingo. Até as 14h, cinco se atrasaram, mas, no momento, não há atrasos. Outros 7 voos foram cancelados. No Aeroporto Santos Dumont, das 55 voos previstos, 12 (21,8%) foram cancelados, mas não houve nenhum registro de atraso.

Em Minas Gerais, o Aeroporto Tancredo Neves tinha 64 voos programados para este domingo. Deste total, 6 se atrasaram, 7 foram cancelados e 1 ainda se encontrava atrasado às 14 horas. Na Pampulha, apenas 2 voos foram programados no período. Os dois cumpriram os horários previstos.