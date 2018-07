Afeganistão tem primeiro festival de rock em 30 anos

O Afeganistão realizou o que pode ser o primeiro festival de rock em pelo menos 30 anos na capital, Cabul.

O Sound Central Festival pode não ser o maior, mas ofereceu ao público algo que muitos afegãos nunca viram.

A operação de segurança foi ostensiva, a data e o local dos shows foram mantidos em segredo até o último minuto, para evitar o risco de ataques contra o festival.

O público se resumiu a apenas algumas centenas, bem animados. A maioria era de homens, com poucas mulheres participando.

As bandas eram mais variadas: do Afeganistão, Cazaquistão, Uzbequistão e Austrália.

Mas, ainda era um concerto com um jeito afegão, sem bebidas alcoólicas e com paradas nos shows para as orações.

Alguns fãs vieram de longe para o festival.

Ahmad Shah contou que não assiste a um show há muito tempo, pois há combates em sua cidade, Kandahar, no sul do país. E o Talebã ainda está por lá.

"Então vim para Cabul, assistir ao concerto", afirmou.

As restrições dos anos em que o Afeganistão foi governado pelo Talebã jamais teriam permitido o festival.

As restrições dos anos em que o Afeganistão foi governado pelo Talebã jamais teriam permitido o festival.

Os organizadores afirmam que este foi um pequeno passo para aumentar o interesse por música moderna no país.