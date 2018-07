AGENDA POLÍTICA-Lula encontra líderes e é avaliado em pesquisas Na próxima semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e mais 32 chefes de Estado estarão reunidos na Cúpula da América Latina e do Caribe, na Costa do Sauípe (BA). Os líderes vão tratar dos impactos da crise financeira na região, e das questões energética, alimentar e climática. Entre os presidentes que virão à Cúpula, estará o cubano Raúl Castro, que depois será recebido por Lula em visita oficial a Brasília. No início da semana, serão divulgadas duas pesquisas de avaliação do governo federal e do desempenho pessoal do presidente Lula: a da CNI/Ibope e a da CNT/Sensus. As sondagens vão tratar também do desempenho do governo no combate à crise financeira global e as expectativas da população sobre a economia e o desemprego para o próximo ano. No Senado, a expectativa é que se vote a medida provisória 443, que autoriza o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal a comprarem bancos brasileiros em dificuldades. Veja, a seguir, os principais eventos políticos da próxima semana. SEGUNDA-FEIRA -- Em Brasília, o presidente Lula faz reunião de coordenação política e participa da 11a Conferência Nacional de Direitos Humanos. À tarde, parte para Salvador onde inaugura obra do PAC -- o complexo viário 2 de Julho que dá acesso ao aeroporto da cidade -- e depois segue para a Costa do Sauípe. -- Divulgação das pesquisas CNT/Sensus e CNI-Ibope. TERÇA-FEIRA -- O presidente Lula participa, na Costa do Sauípe (BA), da Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul e da Cúpula Extraordinária da União de Nações Sul-Americanas (UNASUL). Mais tarde vai à primeira sessão da Reunião de Cúpula AL-Caribe. -- A ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, é convidada do seminário "TV digital no Brasil: os desafios para a consolidação da audiência em 2009", na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados. -- O ministro da Fazenda, Guido Mantega, é convidado da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados para falar dos efeitos da crise econômica mundial no pólo industrial de Manaus. QUARTA-FEIRA -- Ainda na Costa do Sauípe, o presidente Lula vai à segunda sessão da Reunião de Cúpula AL-Caribe. -- Em Brasília, o ministro da Comunicação Social, Franklin Martins, faz palestra no ciclo de seminários "Perspectivas do Desenvolvimento Brasileiro", organizado pelo Ipea. QUINTA-FEIRA -- Lula recebe o presidente de Cuba, Raúl Castro, em Brasília -- Governo lança Estratégia Nacional de Defesa, no Palácio do Planalto. (Reportagem de Ana Paula Paiva)