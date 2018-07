Air France não trocou instrumento do A330, diz agência

Segundo Arslanian, a Airbus havia recomendado que as companhias substituíssem os instrumentos do A330. O diretor das investigações disse que a Air France não trocou os instrumentos chamados tubos de Pitot no avião que desapareceu. Os tubos de Pitot são responsáveis pelas leituras dos dados do altímetro, velocidade vertical e velocímetro.

No entanto, Arslanian, alertou hoje para que não se façam conclusões ainda sobre o caso. Ele disse que aviões podem voar com segurança "com sistemas danificados". Um comunicado distribuído ontem pela Air France informou que a companhia estava substituindo todos os tubos de Pitot em seus aviões de média e longa distâncias.

A aeronave da Air France desapareceu no Oceano Atlântico com 228 pessoas a bordo durante o trajeto Rio de Janeiro-Paris. De acordo com a companhia e a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), 58 brasileiros embarcaram na aeronave. O último contato do Airbus ocorreu às 23h14 de domingo. As informações são da Associated Press.