Alemanha doa 18 mi de euros a fundo pró-Amazônia A Alemanha está doando ? 18 milhões (US$ 24,5 milhões) para um fundo montado pelo Brasil para ajudar a proteger a floresta da Amazônia e combater o aquecimento global. O Ministério do Desenvolvimento da Alemanha diz que o anúncio feito hoje ressalta o apoio alemão ao programa do Brasil para deter o desmatamento. O Brasil criou o fundo em agosto. Funcionários brasileiros esperam que o fundo levante US$ 21 bilhões para proteger as reservas naturais, financiar projetos científicos e tecnológicos e convencer os fazendeiros e donos de madeireiras a não derrubarem mais árvores. A derrubada de árvores e as queimadas na Amazônia liberam na atmosfera uma quantidade estimada de 400 milhões de toneladas de dióxido de carbono a cada ano, o que representa 80% das emissões de gases poluentes do Brasil.