Alonso faz o melhor tempo pela Ferrari em Valência

O espanhol, que busca sua primeira vitória em uma temporada dominada até agora pela Red Bull, fez a melhor volta no circuito urbano de Valência com o tempo de 1min37s968.

Seu ex-companheiro da McLaren Lewis Hamilton fez o segundo melhor tempo na pista onde chegou em segundo lugar nos últimos três anos.

Companheiro de Alonso na Ferrari, o brasileiro Felipe Massa ficou em quinto, atrás do heptacampeão mundial Michael Schumacher, da Mercedes.

O atual campeão mundial Sebastian Vettel, da Red Bull, foi o terceiro colocado da sessão da tarde, depois de um desastroso 16o lugar no treino da manhã.

O alemão, de 23 anos, venceu em Valência no ano passado a partir do pole position e foi bem-sucedido em cinco das sete corridas por enquanto nessa temporada, com a Red Bull começando no pole position em todas as provas.

Seu colega de equipe, o australiano Mark Webber, estabeleceu o ritmo antes do almoço no circuito onde ele fez as manchetes do ano passado após um acidente espetacular durante a corrida.

Webber, sétimo no treino da tarde, havia feito a melhor volta durante uma manhã nublada e úmida, com 1min40s403 --- 0s824 à frente do russo Vitaly Petrov, da Renault, e de Alonso.

Webber teve sorte de sair ileso do acidente do ano passado, quando seu carro subiu quase que verticalmente para o ar após bater contra a traseira da Lotus de Heikki Kovalainen, antes de cair de ponta cabeça e rolar.