Aluna agredida em saída de escola passa por cirurgia A aluna de 13 anos que foi violentamente agredida por uma colega na saída da Escola Estadual Hélio Del Cistia, terça-feira, 09, em Sorocaba, passou por uma cirurgia na boca nesta quinta-feira, 11, para corrigir sequelas da agressão. Ela teve dois dentes quebrados ao receber chutes no rosto e pode precisar de um implante dentário. A adolescente, que estava internada num hospital particular da cidade, recebeu alta no início da tarde. Ela vai passar por exame de corpo de delito.