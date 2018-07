Americano é indiciado por trancar filhos em porta-malas do carro

A Justiça de Fall River, no Estado americano de Massachusetts, indiciou um homem de 35 anos que trancou seus filhos "por vários minutos" no porta-malas do carro, um Pontiac Trans Am, enquanto fazia compras em uma loja.

Michael Monahan foi acusado de praticar violência física e colocar seus filhos, de três e seis anos de idade, em perigo - mas negou as acusações.

Segundo a TV local WPRI, Monahan disse à polícia que seus filhos "gostam de brincar no porta-malas", mas os investigadores decidiram prendê-lo mesmo assim.

Após pagar fiança, ele foi liberado, mas teve de passar o Dia de Ação de Graças, celebrado na quarta-feira nos Estados Unidos, longe da família. Ele deve se apresentará à Justiça em janeiro.

As crianças estão sob custódia da mãe.

O carro de Monahan, o Pontiac Trans Am, que não é mais fabricado nos Estados Unidos, é o mesmo modelo usado no seriado de TV dos anos 80 A Super-Máquina, estrelada por David Hasselhoff. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.