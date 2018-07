Anchieta-Imigrantes apresenta tráfego intenso e lentidão

O motorista que seguia para o litoral de São Paulo pelo Sistema Anchieta-Imigrantes enfrentava movimento intenso, chuva e lentidão na tarde desta sábado. De acordo com a Ecovias, empresa que administra o sistema, por volta das 13 horas, havia lentidão entre os quilômetros 40 e 43 da Rodovia dos Imigrantes, por conta da chuva. Veja também: Saiba como fugir do estresse no trânsito na época do Natal Dossiê Estado: os números do trânsito em SP O trânsito nas rodovias do DER O trânsito nas rodovias da Dersa O trânsito na Anchieta e Imigrantes O trânsito na Dutra O trânsito na Anhangüera e Bandeirantes O trânsito na Castelo Branco e Raposo Tavares Na última hora, 6.391 veículos desceram a serra em direção ao litoral. No sentido capital, a concessionária registrou a passagem de 2.525 veículos. Desde à 0 hora de segunda-feira, quando teve início a contagem do Natal, 359 mil veículos seguiram para a Baixada Santista. Desde as 6h30 deste sábado, o sistema opera no esquema 7X3: a descida da serra é feita pelas duas pistas da Rodovia Anchieta e pela pista sul da Imigrantes. O retorno à capital é feito pela pista norte da Imigrantes. A previsão é de que essa operação se estenda até as 19 horas, quando o sistema volta a operar no esquema normal (5x5), com descida pelas pistas sul da Anchieta e Imigrantes e subida pelas pistas norte das duas rodovias. Nas outras estradas que cortam a capital paulista, o tráfego era normal por volta das 13 horas.