Ano da França no Brasil terá página especial na internet O Ano da França no Brasil, que será aberto oficialmente em abril, terá um momento importante em setembro, quando será lançada na internet uma página especial para tratar das relações entre os dois países nos últimos quatro séculos, por meio de livros, mapas, gravuras e fotografias. Boa parte traz raridades só encontradas na Biblioteca Nacional (BN) e na Bibliothèque nacionale de France (BnF). A ideia é oferecer a pesquisadores e internautas não-especializados subsídios para entender de que forma Brasil e França vêm se influenciando mutuamente. ?Teremos desde gravuras francesas do fim da Idade Média, que misturavam realismo e fantasia ao retratar seres da América do Sul, a fotografias do início do século 20, de fotógrafos como Marc Ferrez?, conta o pesquisador da BN Irineu Eduardo Jones Corrêa. ?São documentos variados que mostram a complexidade dessa relação?, completa. Corrêa passou três meses em Paris para conhecer o acervo de lá. Da mesma forma, duas funcionárias da BnF estiveram no Rio para saber mais sobre as obras brasileiras. Da BN foram selecionadas imagens raríssimas, só disponíveis a consulta para pesquisadores com nível superior. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.