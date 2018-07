ANP licita 11 dos 14 blocos ofertados no 1o setor oferecido na 12ª rodada Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) licitou nesta quinta-feira 11 blocos dos 14 ofertados no primeiro setor oferecido na 12a rodada de licitações de áreas de petróleo e gás, o setor SPAR-CA da Bacia do Paraná.