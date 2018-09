Anunciada a lista dos finalistas do Prêmio Jabuti

Com o romance 'Paisagem com Dromedário' (Companhia das Letras), a escritora Carola Saavedra tornou-se uma das favoritas ao Prêmio Jabuti deste ano. O livro foi o mais votado entre os dez finalistas da categoria anunciados hoje, na sede da Câmara Brasileira do Livro.

Carola vai disputar o troféu e o prêmio de R$ 3 mil destinados ao vencedor dos romancistas com José Castello (autor de Ribamar, da Bertrand Brasil) e José Roberto Torero e Marcus Aurelius Pimenta, que escreveram 'O Evangelho de Barrabás' (Objetiva).

Neste ano, o regulamento foi modificado: agora são 29 categorias, contra 21 até o ano passado. Também não serão mais eleitos três vencedores - apenas um. Esse anúncio acontecerá no dia 18 de outubro e a entrega dos prêmios está prevista para 30 de novembro, quando também serão anunciados os livros do ano de ficção e não ficção.

O jornal O Estado de S. Paulo está presente na categoria reportagem, com Daniel Piza, por 'Amazônia de Euclides' (Leya do Brasil) e Adriana Carranca, que escreveu em parceria com Márcia Camargos o livro 'O Irã Sob o Chador: Duas Brasileiras no País dos Aiatolás' (Globo). Em contos e crônicas, surge 'Desgracida' (Record), de Dalton Trevisan.