Após incêndio, desaba parte do prédio da UFRJ

A capela São Pedro de Alcântara, construída em 1850 e tombada pelo Patrimônio Histórico, foi destruída pelo incêndio. Ela fica justamente no terceiro andar do prédio. O fogo começou por volta das 14h30 na cúpula da capela, que estava em obras de restauração. Ninguém ficou ferido. "É desolador, mas vamos restaurar, deixar tal como era", disse Aloísio Teixeira, reitor da UFRJ, antes do desabamento do terceiro andar.

O incêndio atingiu os três andares do prédio. No primeiro, funcionava o almoxarifado da Faculdade de Educação e a sala Anísio Teixeira, usada para guardar documentos. A antessala da capela ficava no segundo andar e no último a igreja. "A imagem de uma santa e o forro da capela escaparam das chamas porque tinham sido retirados para restauração. Perdemos um crucifixo muito bonito. É um prejuízo enorme, mas poderia ter sido maior. É um prédio muito bonito, de uma delicadeza imensa. As estruturas são todas em madeira, os tijolos foram soldados com óleo de baleia", comentou Teixeira.

O fogo se espalhou muito rápido. "Parece que foi um acidente de obra, provavelmente na solda", disse Beatriz Resende, coordenadora do Fórum de Ciência e Cultura, responsável pelo espaço da capela. "Nossos extintores de incêndio eram novos e fizemos o que possível antes de os bombeiros chegarem. Houve uma lentidão muito grande dos bombeiros", criticou. A UFRJ vai esperar o laudo dos bombeiros e se ficar comprovado que houve falha da empresa responsável pela obra abrirá um processo.

As faculdades de comunicação, economia, educação e administração, que funcionam no campus da Praia Vermelha, foram evacuadas. "Estávamos no meio da defesa de uma dissertação de mestrado e tivemos que interromper. Olhei pela janela e já estava uma torre de fumaça", contou Ivana Bentes, diretora da Escola de Comunicação.

Bombeiros de três quartéis combateram as chamas. "Os bombeiros demoraram uns 20 minutos para chegar, mas não conseguiram uma fonte de água. Eles aproveitaram que o prédio estava em obras e subiram por andaimes até o telhado, mas as chamas já estavam muito altas", disse a bióloga Moema Hausen, que acompanhou de longe o trabalho.

Antes de sediar o campus da UFRJ, os prédios da Praia Vermelha abrigavam o Hospício de Pedro II. Lá foram internados o escritor Lima Barreto, o músico Ernesto Nazareth e o líder da Revolta da Chibata João Cândido, o "Almirante Negro".