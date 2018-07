Após infecção, ex-Miss das Américas morre no ES A modelo Mariana Bridi, de 20 anos, morreu na madrugada de hoje, segundo confirmaram funcionários do hospital Dório Silva, em Serra (ES). Eleita Miss das Américas em 2007, Mariana foi transferida para o hospital no dia 3, com choque séptico (falência dos órgãos por infecção generalizada), informou a assessoria da Secretaria de Saúde do Estado. Ela foi vítima de uma infecção rara e teve os pés amputados. Na terça-feira, os médicos precisaram retirar também suas duas mãos para que ela sobrevivesse. No dia 2 de janeiro, a modelo apresentou sinais de infecção urinária, como febre e dores. O quadro, que parecia simples, evoluiu para uma infecção generalizada na corrente sanguínea, provocada pela bactéria Pseudomonas aeroginosa. Faltou oxigenação nas extremidades do corpo da modelo, daí a necessidade de amputação. Ela também precisou passar por sessões de hemodiálise. Mariana representou o Brasil em diversos concursos, disputando por duas vezes o Miss Mundo. Em 2007, ganhou o prêmio de corpo mais bonito no concurso da Miss Biquíni Internacional.