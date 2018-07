Após troca de tiros, PM prende 9 na zona sul de SP Policiais militares e criminosos trocaram tiros no início da tarde deste sábado (30) durante uma abordagem a um carro roubado, na região da Avenida Jornalista Roberto Marinho, no Campo Belo, zona sul da capital paulista. Segundo a PM, nove bandidos foram presos na ação. Com o grupo, foram apreendidas diversas armas, entre as quais quatro fuzis, um rádio comunicador, um colete balístico e munições. Não houve feridos.