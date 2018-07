App mostra impacto de bebida sobre visual das mulheres

O governo da Escócia aprimorou um aplicativo de smartphone que mostra como o consumo de álcool afeta o visual das mulheres ao longo de um período de dez anos.

O app faz uma simulação dos efeitos do álcool sobre uma foto que tenha sido fornecida pela usuária do telefone. A simulação se baseia no fato de a mulher beber acima do recomendado pelo governo escocês durante o período.

Chamado de Drinking Mirror ("Espelho da bebida", em tradução livre), o aplicativo já havia sido lançado no ano passado, mas agora mostra os efeitos da bebida por um período maior.

Ele faz parte de uma campanha do governo escocês voltada a convencer as mulheres a beberem menos.

A campanha tem como alvo especificamente mulheres com idades entre 31 e 44 anos.

Álcool e mortes

A estimativa oficial é de que uma em cada 30 mortes de mulheres na Escócia tenha alguma relação com o álcool.

Além disso, acredita-se que uma em cada três mulheres beba mais do que o recomendado semanalmente - 14 unidades (cada unidade equivale a 8g ou 10 ml de álcool puro, que é a quantidade média que um adulto é capaz de processar em uma hora, em média).

A campanha pede às mulheres que diminuam a quantidade de álcool que tomam por semana, ficando longe das bebidas algumas noites na semana. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.