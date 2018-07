A Apple divulgou que foram realizados quase 3 bilhões de downloads de aplicativos em dezembro, tornando este um mês recorde para sua App Store, que oferece mais de 1 milhão de aplicativos para os dispositivos iPhone, iPad e iPod Touch.

Ela compete com aparelhos baseados no sistema Android, do Google, e telefones e tablets com software da Microsoft.

(Por Sinead Carew)