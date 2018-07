Atrasos em aeroportos brasileiros atingem 16% dos voos

A movimentação nos aeroportos brasileiros segue intensa neste sábado de carnaval. Segundo a Infraero, empresa que administra os aeroportos do País, foram registrados atrasos em 16,1% dos voos programados até as 12 horas. Isso significa que das 1.238 decolagens efetuadas, 199 atrasaram mais do que 30 minutos. Da meia-noite até o início da manhã, por volta das 8 horas, os atrasos atingiam quase 20% dos voos.

Ao final desta manhã, a Infraero registrava atrasos em 28 voos. Os aeroportos com o maior número de aeronaves decolando fora do horário programado eram os de Brasília (DF), com sete voos; Guarulhos (SP), com quatro voos; Congonhas (SP), com três voos; Salvador (BA), com três voos; e Confins (MG), com três voos atrasados.